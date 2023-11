Dia de Finados: cemitérios municipais abertos para visitação em Itaboraí

Os quatro cemitérios municipais de Itaboraí, localizados no Centro, Porto das Caixas, Itambi e Sambaetiba, estão sendo preparados para receber visitação no feriado do Dia de Finados, na próxima quinta-feira (02/11). Os locais estarão com portões abertos das 8h às 17h. No Cemitério Municipal São João Batista, no Centro, haverá missa, às 9h.

Gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), os cemitérios recebem manutenção e limpeza durante todo o ano. Mas são intensificadas neste período, por conta do grande volume de visitação. Todos estão recebendo serviços de limpeza, poda de árvores e jardinagem, pintura de muros e meio-fio, realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP). Além de organização dos números de gavetas.

Quem tiver dificuldade para localizar o túmulo, deve comparecer à sede administrativa da funerária, no Centro, que funcionará também das 8h às 17h. Basta levar a certidão de óbito para que possa localizar a sepultura. Mais informações pelo telefone (21) 99856-3617.

Endereços dos cemitérios e funerária:



Funerária Municipal de Itaboraí

Avenida Vereador Hermínio Moreira, s/nº – Centro

Cemitério Municipal São João Batista



Avenida Vereador Hermínio Moreira – Centro

Cemitério Municipal de Porto das Caixas



Rua Tenente Joaquim Rabelo de Mattos, s/nº – Porto das Caixas

Cemitério Municipal de Itambi



Praça São Barnabé, s/nº – Vila Itambi

Cemitério Municipal de Sambaetiba



Estrada da Ligação, s/nº – Sambaetiba