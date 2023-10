Saneamento que avança: obra levará cidadania para mais de 14 mil pessoas da região Leste do Estado do RJ

“Dependemos da água da chuva e do poço, que não é boa, para abastecermos nossas casas. Meu sentimento é de finalmente ser reconhecida como cidadã, tendo em breve acesso à água tratada para consumir”, conta Joanise Mendonça, moradora há quase 60 anos do bairro Largo da Ideia, em São Gonçalo, com a esperança renovada ao ver o movimento dos profissionais da Águas do Rio na região. Como ela, cerca de 30 outros moradores participaram de um bate-papo com equipes da concessionária para entender o planejamento da intervenção que está em andamento e as etapas para início da prestação de serviço.

A primeira fase da obra conta com a implantação de 4,3 quilômetros de adutora (tubulação de grande diâmetro) que percorrerá São Gonçalo até o distrito de Cabuçu, levando água tratada para 9.600 pessoas de Itaboraí. O próximo passo é a complementação do sistema de abastecimento para os bairros Largo da Ideia e Alecrim, trecho por onde a tubulação passa em São Gonçalo, no qual vai beneficiar os cerca de 4.800 moradores dessas regiões. A previsão de conclusão das intervenções é para abril de 2024.

“É muito importante estabelecer um vínculo sólido e transparente com as pessoas nas nossas áreas de atuação. Sabemos que temos um longo caminho pela frente, mas queremos levar serviços de qualidade para todos”, ressalta Simony Dias, gerente de Responsabilidade Social da concessionária.

Para quem gasta dinheiro comprando água potável para consumo da família, a expectativa de receber a primeira conta referente a 15m³ mensalmente e por um preço acessível é de alegria.

“São 500 litros por dia de água boa e por um preço que, no final do mês, vai ser mais vantajoso pra mim do que meu gasto atual para beber e tomar banho, por exemplo.”, conclui Darley Figueiró, moradora e líder comunitária do Largo da Ideia, que também participa do Programa Afluentes da empresa e vivencia, junto com a sua comunidade, a dificuldade de depender de fontes alternativas de abastecimento, mas quer mudanças para melhorar a sua vida e das pessoas da região.