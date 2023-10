Prefeitura de Maricá altera trânsito em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), realiza a partir desta terça-feira (24/10), um desvio no fluxo de carros na Avenida Carlos Mariguella, na altura do Barroco, em Itaipuaçu. A mudança no trânsito ocorre em virtude da continuação da obra de macrodrenagem realizada pela Autarquia de Serviço de Obras de Maricá (Somar), e tem previsão de quatro dias, podendo sofrer alterações com o avançar da obra.

Para acessar a Avenida Carlos Mariguella, os condutores que estiverem na Avenida Zumbi dos Palmares, deverão fazer o desvio na Rua das Madressilvas, acessar a Rua das Perolas, e seguir pela Avenida Jardel Filho. Já os motoristas que seguirem pela Avenida Carlos Mariguella sentido Recanto, deverão fazer o desvio no trecho da Rua dos Narcisos até a Rua das Madressilvas.



Orientadores e agentes de trânsito estarão no local para auxiliar condutores e pedestres.