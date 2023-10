Ação de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama hoje no Maracanã

Quem for ao estádio do Maracanã hoje (22) vai assistir a muito mais do que o espetáculo entre Flamengo e Vasco em campo pelo Campeonato Brasileiro. É que as Secretarias de Estado de Saúde e da Mulher, além da Superintendência de Desportos do Estado do Rio (Suderj), darão um show à parte com a campanha “Outubro Rosa: prevenção é sempre o melhor remédio”, de conscientização sobre o câncer de mama, o tipo que mais mata mulheres no Brasil.

No intervalo da partida, os organizadores vão erguer uma faixa sobre a campanha e distribuir balões cor de rosa, ventarolas, além de folhetos informativos sobre a doença ao público.

Na torcida, 40 mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e integrantes de movimentos de apoio à causa, como a Amigas do Peito, participam da ação, que contará ainda com o reforço das mulheres das torcidas organizadas dos dois times.

"Este é um mês muito importante não só para lembrar as mulheres sobre a importância de realizarem seus exames de diagnóstico, mas para conscientizá-las sobre o cuidado que devem ter com sua saúde de forma geral", alertou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, que está orgulhosa em participar da mobilização.

A Secretaria de Estado de Polícia Militar vai participar da campanha com o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) e a Patrulha Maria da Penha, que escalaram o efetivo feminino para atuar no policiamento de campo e promover ações de conscientização no entorno do estádio. O RioSolidario, instituição parceira do Governo do Estado, também apoia a iniciativa e vai marcar presença no Maracanã.