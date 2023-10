Enel orienta sobre os cuidados com a rede elétrica em casos de tempestades

Enel Distribuição Rio separou as principais orientações para evitar acidentes elétricos - Foto: Divulgação

Enel Distribuição Rio separou as principais orientações para evitar acidentes elétricos - Foto: Divulgação

A primavera e o verão do Sudeste brasileiro são caracterizados por tempestades que podem ocorrer, principalmente, nos fins de tarde. A população deve ficar atenta aos perigos desses fenômenos meteorológicos, que podem ser acompanhados de raios, rajadas de ventos fortes e inundações. Por isso, a Enel Distribuição Rio separou as principais orientações para evitar acidentes elétricos.

Confira abaixo as dicas para ficar em segurança:

Não se aproxime de fios partidos ou árvores caídas sobre vias públicas. Elas podem carregar consigo cabos elétricos energizados escondidos sob as folhas, causando graves acidentes;

Além dos cuidados com cabos e árvores, a população também não deve realizar quaisquer serviços em lajes ou telhados das residências durante as tempestades;

Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

Em caso de inundações dentro de residências ou estabelecimentos, não entre em contato com as instalações elétricas. Desligue imediatamente o disjuntor localizado no padrão de entrada para evitar curtos-circuitos;

O contato acidental de varas ou outros objetos que conduzam energia com a rede elétrica pode causar graves acidentes;

Nunca escale postes ou torres de energia elétrica para tentar se proteger das enchentes;

Não encoste em objetos metálicos como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades em uma enchente.

Depois que o nível da água baixar, procure um eletricista para rever a instalação elétrica do imóvel antes de religar os disjuntores;

No caso de rompimento de fios elétricos, a orientação é ficar distante, evitando se aproximar dos cabos. Evite o contato com a água, principalmente, se estiver próxima de algum fio partido ou estrutura elétrica energizada, e acione imediatamente a Enel Distribuição Rio, pelo 0800 28 00 120.

Lembre-se: somente profissionais autorizados pela Enel podem fazer intervenções na rede elétrica.