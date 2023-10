Enel dá descontos de até 75% em dívidas para clientes aptos ao Desenrola Brasil

Com o objetivo de contribuir com a redução do endividamento do país, a Enel Rio aderiu à nova etapa do programa Desenrola Brasil, do Governo Federal, que começa a valer a partir desta semana. A distribuidora participará do programa com oportunidades de negociação exclusivas para os clientes elegíveis ao programa, conforme as regras estabelecidas pelo regulamento.

As negociações ocorrem exclusivamente por meio do Portal Desenrola Brasil (Gov.br), ou seja, não serão realizadas nos canais de atendimento da Enel. Os clientes da distribuidora que tiverem suas dívidas selecionadas nos critérios do Desenrola poderão negociar seus débitos com descontos de até 75%. A parcela mínima dos pagamentos é de R$ 50,00.

O programa prevê duas modalidades de negociação: à vista ou em até 60 vezes, por intermédio dos agentes financeiros habilitados (bancos). Ao acessar a plataforma do programa (gov.br), será possível consultar as opções disponíveis para cada cliente.

O programa abrange apenas as dívidas negativadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. Não poderão ser renegociadas dívidas com garantia real, de crédito rural, de financiamento imobiliário e operações com funding ou riscos de terceiros.

O que é o Desenrola Brasil?

É um programa emergencial do Governo Federal de renegociação de dívidas para limpar o nome de pessoas físicas que estão negativadas, ou seja, com débitos pendentes em cadastros de serviços de proteção ao crédito. O objetivo é reduzir o endividamento da população brasileira e facilitar a retomada do acesso dessas pessoas ao mercado de crédito.

Quem pode participar do Desenrola?

O programa é destinado para clientes residenciais com dívidas negativadas de até R$ 5 mil, que possuem renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00) ou inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Como participar?

A participação e negociação no programa acontece, exclusivamente, pelo site do Governo (www.gov.br). O cliente precisa ter uma conta ativa no sistema GOV.BR. Se não possuir, deve entrar no site, selecionar “Entrar com gov.br”, digitar seu CPF, clicar em “continuar” e seguir as instruções de cadastro.

Importante: Quando se cadastrar, o cliente vai receber uma conta bronze, que faz referência ao nível de segurança do cadastro digital no sistema. Para participar do Desenrola, é necessário aumentar o nível do seu perfil para prata ou ouro. As instruções de como aumentar o nível estão disponíveis no site do Governo (www.gov.br).

Atenção: As negociações do Desenrola Brasil acontecem somente via portal do Governo, por meio do acesso com seu login e senha cadastrados. Importante que os clientes aproveitem os descontos logo que a oportunidade for disponibilizada, pois os lotes do Programa podem ser alterados. Fique atento para evitar golpes que podem utilizar o nome do programa.

