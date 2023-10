SG divulga segundo módulo da Oficina de elaboração de projetos

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo segue realizando a Oficina de Elaboração de Projetos para a Lei Paulo Gustavo. Trata-se de oportunidade para a classe artística do município ter acesso a este edital e mostrar o seu trabalho no município. Será iniciado no próximo dia 18, na Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina, o segundo módulos das oficinas.

A Oficina de Elaboração de Projetos para a Lei Paulo Gustavo de São Gonçalo é dividida em três módulos: Elaboração, que foi realizado durante o mês de setembro ; Enquadramento, que acontece em outubro, e Execução, previsto para acontecer em janeiro de 2024.

A inscrição pode ser feita através do seguinte endereço eletrônico:

https://bit.ly/inscricaofazedoresdecultura

Não é necessário se inscrever pra cada módulo, ou seja, aqueles que se inscreveram no módulo 1 também já estão inscritos para os módulos 2 e 3. Quem ainda não estiver inscrito pode participar dos módulos que ainda serão realizados. Nos encontros dos módulos 2 e 3, haverá um resumo dos módulos anteriores. Todos os eventos são realizados das 18h às 20h.

Dia 18 - Lona Cultural Lídia Maria da Silva, Jardim Catarina - Avenida Albino Imparato, s/número

Dia 20- Centro de Tradições Nordestinas - Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves.

Dia 24 – Teatro Municipal de São Gonçalo - Rua Dr. Feliciano Sodré , 100, Centro

É Importante seguir e acompanhar o Instagram da Secretaria de Turismo e Cultura (@turismoculturasg) para lembretes, datas e eventuais mudanças.

Nos encontros, serão apresentadas ferramentas e metodologias para que os fazedores de cultura e artistas gonçalenses possam tirar suas ideias da cabeça, colocar no papel, viabilizar financeiramente sua execução e efetivamente realizá-la.

Confira os conteúdos dos próximos módulos:

Enquadramento – “Módulo II – Por dentro dos editais”

Conteúdo: Como adaptar o projeto elaborado para o edital em que se deseja ser contemplado. Será apresentado modelo de projeto inscrito em cada edital lançado pela Secretaria e as dúvidas poderão ser tiradas nos encontros.

Execução – “Módulo III – Execução de projetos e prestação de contas”

Conteúdo: Como realizar plenamente de forma correta o projeto cultural em que o produtor tiver sido contemplado, considerando todas as etapas de pré-produção, produção e pós-produção. Treinamento para acesso e operação do Sistema.