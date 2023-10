Porto da Pedra promove aulas de dança gratuítas

As oficinas acontecerão as terças e quintas, a partir das 18h30 - Foto: Divulgação/Porto da Pedra

A Unidos do Porto da Pedra, em parceria com Instituto Abraço do Tigre, está oferecendo aulas gratuitas de Jazz e Danças Urbanas para maiores de 13 anos. As oficinas acontecerão as terças e quintas, a partir das 18h30, e serão ministradas pela coreógrafa e bailarina Alinne Kelly.

“As aulas serão gratuitas e terão como objetivo, criar oportunidades, através da dança, para os jovens da nossa comunidade, dando-lhes ferramentas para desenvolvê-los artisticamente. Todo trabalho culminará em um projeto coreográfico que veremos no dia do desfile oficial na avenida.”, revelou a bailarina Alinne Kelly.

Para participar, é só comparecer a quadra da escola de samba, na Travessa João Silva, 84, no Porto da Pedra, no dia e horário das aulas, com a cópia do documento de identificação e comprovante de residência. Menores de idade precisam levar a declaração da escola, RG, CPF ou certidão de nascimento, uma foto 3X4 e o Nis. O responsável deverá acompanhar o menor de idade no dia da inscrição.