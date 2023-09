Disque Denúncia terá plantão especial no dia 1º de outubro para apoiar as eleições do Conselho Tutelar

Disque Denúncia terá plantão especial no dia 1º de outubro - Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

O Disque Denúncia terá horário de funcionamento especial, excepcionalmente, no próximo domingo, dia 1º de outubro, com um plantão específico para receber denúncias sobre irregularidades nas eleições para conselheiros tutelares.

A eleição dos novos conselheiros e conselheiras acontecerá em todo o Brasil, no domingo (01), das 8h às 17h (horário de Brasília). Serão dez conselheiros tutelares eleitos no Rio de Janeiro, sendo cinco titulares e cinco suplentes escolhidos em cada Conselho Tutelar do município, para o período de 2024 a 2027.

A votação ocorre a cada quatro anos, no primeiro domingo de outubro do ano seguinte ao da eleição presidencial.

A população poderá denunciar irregularidades, de forma anônima, inclusive enviando fotos e vídeos, pelos seguintes canais: (21) 2253-1177 Telefone e WhatsApp e App “Disque Denúncia RJ”.