Inscrições para concurso da Sectran de Maricá abrem nesta terça-feira (5)

A Prefeitura de Maricá abre, nesta terça-feira (05), as inscrições para o concurso da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran). Serão oferecidas 154 vagas, das quais 150 de nível médio e quatro para nível superior.

Para o cargo de Agente Municipal de Trânsito são ofertadas 150 vagas e para o cargo de Analista de Trânsito, de nível superior (engenheiro, arquiteto e urbanista), quatro. Os salários são, respectivamente, R$ 3.062 + Gratificação de 20% e R$ 4.049. Haverá também um auxílio alimentação para ambos os cargos no valor de R$ 650.

Leia também:

➢ Suspeito é preso após assalto na Barra de Maricá

➢ Onça-parda é vista pela segunda vez na cidade de Maricá

A Coordenação de Seleção Acadêmica da Universidade Federal Fluminense (COSEAC-UFF) será a responsável pela organização do concurso. As inscrições podem ser feitas por meio do site http://portal.coseac.uff.br/sectran2023 até o dia 25 de setembro e a prova objetiva para ambos os cargos será no dia 8 de outubro.

Os candidatos de nível médio terão também um Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, e os de nível superior terão pontuação para títulos (pós, mestrado e doutorado), esta de caráter classificatório.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70 para o cargo de nível médio e R$ 110 para o de nível superior. Poderá ser concedida isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição a quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que seja membro de família de baixa renda.

O pedido de isenção deverá ser solicitado, exclusivamente, das 12 horas de terça-feira (5) até as 12 horas de sexta-feira (08). O candidato deverá informar, no Requerimento de Inscrição, o seu Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico do Governo Federal. Para mais informações acesso o edital do concurso.