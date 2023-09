Detran.RJ lança o Fale Conosco, seu novo canal digital de comunicação com os cidadãos

O novo serviço pode ser facilmente acessado através de um link no canto inferior direito do site do Detran.RJ - Foto: Divulgação

O Detran.RJ está ampliando seus canais de comunicação com os usuários. Entra em operação, nesta segunda-feira (4/9), o Fale Conosco, um chat no site do Detran que vai facilitar o acesso dos cidadãos do Estado do Rio às informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento, tanto no setor de veículos como nos de habilitação e identificação civil.

O Fale Conosco é resultado do trabalho realizado pelo Governo do Estado para ampliar a oferta de serviços digitais nos órgãos públicos.O novo serviço pode ser facilmente acessado através de um link no canto inferior direito do site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).

Ele presta informações sobre serviços importantes como licenciamento anual e transferência de propriedade de veículos, como obter a primeira carteira de habilitação, renovação da CNH, primeira e segundas vias da carteira de identidade, substituição da Permissão para Dirigir pela CNH, e também sobre o sistema Desmonte-RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas de veículos e de peças usadas no Estado do Rio.



“Com esse novo canal de atendimento, estamos reunindo, num único lugar, o que é mais importante saber sobre os serviços do Detran.RJ. Até agora, os usuários tinham de procurar essas informações em diferentes espaços do site, ou recorrer ao teleatendimento. A partir de hoje, tudo estará ao alcance de forma muito mais fácil. Colocar este canal à disposição dos usuários faz parte de nosso processo de modernização tecnológica”, disse o presidente do Detran.RJ, Marcus Amim.



O usuário pode indicar ao Fale Conosco as respostas de que precisa: há links sobre o que é cada serviço, como proceder para obter o documento ou receber o atendimento desejado, a taxa de serviço a ser paga, a documentação necessária e observações gerais. A cada consulta, a Drica, atendente virtual do Detran.RJ, vai perguntando se pode ajudar o usuário em algo mais, até que ele se sinta completamente bem informado.

“O objetivo do Detran.RJ é criar uma forma de comunicação mais célere, mais prática, que pode ser acessada pelo usuário no telefone celular, na palma da mão. A pessoa nem precisa telefonar para se informar sobre tudo”, acrescenta o diretor de Apoio Operacional do Detran, José Levy de Miranda.

Para ter certeza de que as respostas fornecidas pelo chat estão bem completas e fáceis de entender, os responsáveis pela implementação do novo canal fizeram testes com cidadãos que pouco conheciam dos serviços oferecidos pelo Detran, para que eles pudessem apresentar o maior número possível de dúvidas. O resultado final agradou em cheio.



Num segundo momento, dentro de poucas semanas, também haverá a possibilidade de o cidadão ser atendido no próprio chat, em tempo real. Esta possibilidade de interação está na fase final de testes. Com o novo canal de comunicação, o Detran.RJ cumpre sua missão de melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários, oferecendo cada vez mais serviços digitais.