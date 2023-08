Cubango recebe ação social neste sábado (02)

O bairro do Cubango vai receber, neste sábado (02), uma ação social com diversos serviços gratuitos para a população. A iniciativa é uma parceria do Projeto Mãos Amigas e conta com apoio da Prefeitura de Niterói. As atividades começam às 09h, nos Predinhos de Viçoso Jardim, mas é voltada para toda comunidade.

De acordo com o líder comunitário Bruno Cunha, 36, o Projeto Mãos Amigas foi idealizado pelo amigo Luciano Gondra, em São Gonçalo, mas a ideia deu tão certo que ele resolveu expandir as ações para comunidades de Niterói.

“Teremos muitas atividades neste sábado. Estamos fechando algumas parcerias ainda, mas já temos muitas ações garantidas. A Zona Norte de Niterói precisa dessa atenção. A ação beneficia muito a população do bairro e adjacências. É bom lembrar que é tudo de graça”, contou Bruno.

Serviços oferecidos

Serão ofertados os serviços de emissão de 2ª via de Identidade, 2ª via de Certidão de Óbito e 2ª via de Certidão de nascimento, apoio jurídico e isenção de certidão de casamento. Além de serviços de saúde como: acupuntura, massoterapia, consulta odontológica para crianças, aplicação de flúor, aferição de pressão , teste de glicose, exame de vista e nutricionista.

Será ofererecido também atendimento de beleza como: designer de sobrancelhas.

Os munícipes poderão levar também a carteira de vacinação para atualização.

Serviço:

Ação Social no Cubango

Data: 02 de setembro de 2023

Horário: a partir das 09h

Local: Estrada Viçoso Jardim, 153, Cubango, Niterói