Detran.RJ realiza mutirão de serviços de habilitação no próximo sábado (2)

O Detran.RJ vai promover, no próximo sábado (2/9), mais um mutirão de atendimentos para os serviços de habilitação. O departamento disponibilizará 1.170 vagas, distribuídas em 12 postos do Estado do Rio. Serão oferecidos os serviços de primeira habilitação, renovação de CNH, emissão da segunda via do documento, entre outros.



O agendamento deve ser feito pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br). Lembrando que para realizar os serviços de habilitação o usuário precisa ter pago o Duda correspondente. O boleto pode ser obtido no site do Bradesco (www.bradesco.com.br).

Confira a lista dos postos de Habilitação participantes e os horários de atendimento em cada posto:



Américas Recreio- 8h às 12h



Barra Aerotown - 8h às 12h



Belford Roxo - 8h às 12h



Macaé - 8h às 12h



Niterói Shopping - 9h às 13h



São Gonçalo - Shopping Partage - 10h às 14h



Nova Iguaçu Shopping - 10h às 14h



Shopping Resende - 10h às 14h



Volta Redonda - 8h às 12h



Campos II -Shopping Estrada - 8h às 12h



Rio das Ostras - 8h às 12h



Vila Isabel - 10h às 14h