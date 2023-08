Raul Veiga terá interdição no trânsito na próxima quinta (17)

De acordo com a Secretaria de Transportes, fica proibido o estacionamento de veículos no trecho da interdição - Foto: Divulgação/Julio Diniz

O trânsito no entorno da Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, será interditado na próxima quinta-feira (17) para a montagem da estrutura que vai abrigar a exposição itinerante “Meu Lugar”, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo. O trânsito será desviado para ruas adjacentes. A Secretaria de Transportes, junto com a Guarda Municipal, irá auxiliar os motoristas no período da interdição.

O trânsito será interditado a partir das 22h da quinta-feira (17) até ás 6h da sexta-feira (18) para a montagem do contêiner que vai abrigar a exposição na Praça Chico Mendes.

O desvio será realizado da seguinte forma: os veículos que trafegam pela Rua Tiago Cardoso vão seguir pela Rua Adolfo Brum, Rua Arnulfo Cardoso, seguindo assim pela Rua Joaquim Laranjeiras, no sentido Estrada Raul Veiga.



De acordo com a Secretaria de Transportes, fica proibido o estacionamento de veículos no trecho da interdição.

A exposição do MAR faz parte das comemorações pelo aniversário de São Gonçalo, em setembro. Serão mais de 90 obras de cerca de 40 artistas. A mostra tem patrocínio da Enel Distribuição Rio.