Secretaria de Trabalho e Renda oferece 2.483 oportunidades de emprego, estágio e jovem aprendiz

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está oferecendo, nesta semana, 1.361 vagas de emprego formal, com remunerações que variam de um e seis salários mínimos (R$ 1.320 a R$ 7.920), tanto para quem tem experiência quanto para quem busca inserção no mercado de trabalho. Já para quem procura estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.122 oportunidades, resultado de parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



Disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), as vagas estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Baixada Litorânea, Norte, Médio Paraíba e Serrana do estado. Na Metropolitana, 375 das 1.041 oportunidades disponíveis são direcionadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Entre elas, destacam-se 10 para auxiliar administrativo, no Maracanã, 27 para pedreiro, em Jacarepaguá, ambos sem exigência de experiência, e 27 para ladrilheiro, no Centro do Rio, com experiência na função.

A região Metropolitana oferece ainda vagas com salários que chegam a R$ 7.920, como as 10 para coordenador de contabilidade, e de até R$ 6.600 para as 10 oportunidades de comprador, com atuação na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Há também remuneração de até R$ 5.280 para 10 posições de gerente de supermercado, em Copacabana, na Zona Sul. Existem, ainda, vagas que não exigem experiência anterior, como as 30 disponibilizadas para empacotador à mão e 20 para auxiliar de linha de produção.