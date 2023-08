PREVMóvel realiza atendimentos nesta terça-feira em São Gonçalo

A Agência Móvel da Previdência Social (PREVMóvel) realiza atendimentos no município de São Gonçalo nesta terça-feira (08), na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga. As equipes do INSS recebem o público das 9h às 17h, sem a necessidade de agendamento, com a oferta de serviços de orientação, consulta e de emissão de documentos previdenciários. A reinauguração do atendimento com o PREVMóvel conta ainda com a presença do Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

No local, os cidadãos terão a oportunidade de tirar dúvidas quanto ao Meu INSS, os tipos de benefício e as regras de concessão; fazer consultas aos sistemas e simular sua aposentadoria; emitir documentos necessários para o atendimento, como o extrato de crédito, o extrato de consignação e o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS); dentre outros procedimentos.

Leia também:

➣ Prova de vida de inativos e pensionistas pode ser feita por meio digital em agosto

➣ MEC lança curso de inglês gratuito e com certificado

O PREVMóvel é uma alternativa do INSS para facilitar o acesso da população em localidades que não possuem agências fixas, como o bairro de Raul Veiga e o bairro de Alcântara, seu vizinho. A medida é mais uma iniciativa do Instituto que visa a garantia de direitos a todos os cidadãos e amplia o alcance dos serviços de previdência.

Serviço

PREVMóvel em São Gonçalo - RJ

Dia 08 de agosto de 2023 (terça-feira)

Horário: 09 às 17h

Local: Praça Chico Mendes - Rua Joaquim Laranjeiras, 116 - Raul Veiga