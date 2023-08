Rede Incluir abre mais de 100 vagas para pessoas com deficiência no Rio

Os interessados devem se cadastrar no instituto enviando o currículo junto com laudo atestando a deficiência para o e-mail - Foto: Divulgação

Através do programa ‘Recrutar é Incluir’, o Instituto Rede Incluir disponibiliza mais de 100 vagas para profissionais com deficiência no estado do Rio de Janeiro. As vagas são para o Ensino Médio e Superior. É necessário experiência de pelo menos 6 meses na função. As oportunidades são para a zona oeste, sul, norte e zona central do Rio de Janeiro, além de Piraí e Cordeiro, no interior. Os interessados devem se cadastrar no instituto enviando o currículo junto com laudo atestando a deficiência para o e-mail recrutamento@redeincluir.com.br.

“Nosso trabalho não é apenas trabalhar o currículo das pessoas com deficiências, mas sim apresentar a potencialidade de cada trabalhador PcD para sua inserção no mercado de trabalho”, diz Antoniel Bastos, presidente da Rede Incluir.

Confira as vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS disponíveis:

Supervisor de operações

Ajudante de distribuição (Carga e Descarga)

Motorista de caminhão

Motorista de Van

Almoxarife

Analista administrativo de pessoal PL

Analista administrativo

Analista administrativo pleno

Analista de compras

Analista de DP

Analista de informação

Analista de prestação de contas

Analista de qualidade

Analista de RH

Analista documenta

Analista financeiro

Apoiador institucional

Aprendiz em ocupação administrativa

Arquiteto

Assistente de diretoria

Assessor de comunicação

Assessor de faturamento

Assessor de planejamento

Assessor de RH

Assessor de ti

Assessor especial de projetos

Assessor multidisciplinar

Assessor técnico

Assessor administrativo

Assessora da direção

Assistente Administrativo

Assistente Depto. Pessoa

Assistente administrativo pleno

Assistente administrativo 1

Assistente de compliance

Assistente de DP

Assistente de faturamento

Assistente Social

Atendente

Auditor contábil

Auditor de tecnologia da informação

Auditor financeiro

Auditor jurídico

Auditor médico

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de escritório

Auxiliar administrativo

Auxiliar de farmácia

Auxiliar de rouparia

Cirurgião dentista

Coletor

Comprador

Controlador de acesso

Controller senior

Coordenação de nutrição

Coordenador do nir

Coordenador de farmácia rt

Coordenador financeiro

Coordenador administrativo

Coordenador administrativo da qualidade

Coordenador de contrato

Coordenador de educação continuada

Coordenador de enfermagem

Coordenador de enfermagem nir

Coordenador de engenharia clínica

Coordenador de infraestrutura

Coordenador de manutenção

Coordenador de patrimônio

Coordenador de radiologia

Coordenador de ti

Coordenador de transporte

Coordenador farmacêutico

Coordenador logística

Coordenador médico

Coordenador sadt

Coordenador de faturamento

Coordenador de RH

Coordenador médica

Coordenadora jurídica

Copeira

Diretor executivo

Diretor administrativo

Diretor geral

Diretor médico

Diretor operacional

Diretor técnico

Eletricista

Enfermeiro obstetra

Enfermeiro Socorrista

Enfermeira generalista

Enfermeiro supervisor

Enfermeiro – rotina

Enfermeiro comissão de curativos

Eng. Segurança do trabalho

Especialista de comunicação

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta coordenador

Fonoaudióloga

Fonoaudióloga rt

Gasista

Gerente de departamento pessoal

Gerente administrativo

Gerente de contas

Gerente de enfermagem

Gerente de farmácia

Gerente de infraestrutura

Gerente de manutenção e engenharia clínica

Gerente de ofícios

Gerente de prestação de contas

Gerente de projetos

Gerente de proteção de dados

Gerente logística

Gerente médico

Gerente recursos humanos

Gerente técnico multiprofissional

Instrumentador cirúrgico

Maqueiro

Médico anestesista

Médico cirurgião

Médico clínico

Médico ds/noite

Médico especialista

Médico infectologista

Médico intensivista

Médico pediatra

Motorista de ambulância

Nutricionista

Oper de central de ambulatorial

Ouvidor

Psicólogo

Recepcionista

Secretária direção

Secretário de clínica

Superintendente de comunicação e transparência

Superintendente de relações institucionais

Supervisor de logística

Supervisor faturamento

Supervisor administrativo

Supervisor de almoxarifado

Supervisor de enfermagem

Supervisor de higienização

Supervisor de patrimônio

Supervisor engenharia clínica

Supervisor hotelaria

Supervisor infraestrutura

Supervisor same

Supervisor suprimentos

Supervisor de manutenção

Tec de enfermagem do trabalho

Tec. de enfermagem

Técnico de edificações

Técnico de farmácia

Técnico de nutrição

Técnico de regulação

Técnico de saúde bucal

Técnico de segurança do trabalho

Técnico em radiologia

Técnico engenharia clínica

Técnico imobilização ortopédica

Técnico suporte de ti

Técnico de laboratório

Terapeuta ocupacional

A Rede Incluir tem como objetivo auxiliar as pessoas com deficiência em seu ingresso no mercado de trabalho, facilitando o elo entre as empresas e os candidatos através do programa ‘Recrutar é Incluir’. Com isso, garantindo vagas com acessibilidade e a inclusão social no âmbito profissional.

A Rede Incluir

O Instituto Rede Incluir, que está no mercado desde 2016, é uma organização sem fins lucrativos que ajuda a incluir pessoas com deficiência, reabilitados do INSS, negros, LGBTQIA+ e com mais 50 anos, no mercado de trabalho.