Enel abre setenta vagas de estágio

Podem se candidatar jovens talentos que estejam a dois anos de formação do ensino superior ou a um ano de formação do nível técnico - Foto: Divulgação

A Enel Brasil, um dos maiores grupos privados do setor elétrico do País, abriu 70 vagas para seu Programa de Estágio 2023, com foco nas distribuidoras do Grupo, localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Podem se candidatar jovens talentos que estejam a dois anos de formação do ensino superior ou a um ano de formação do nível técnico das seguintes áreas de estudo: Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Psicologia, Recursos Humanos, Direito e Economia. As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de agosto no endereço

https://app.jobconvo.com/pt-br/careers/enel/64026924-8d01-4c66-b2ed-feb4ec57abb1/ e os selecionados começarão a sua jornada na Enel no próximo mês de setembro, em modelo híbrido - online e presencial.

A Enel possui um compromisso com a diversidade e, por isso, parte das vagas será direcionada para candidatos negros e com deficiência. A companhia acredita que diferentes histórias, habilidades e visões de mundo, encontradas na diversidade de pessoas, ajudam a construir uma melhor experiência para os seus clientes e demais públicos. "O que tem valor para as pessoas gera valor ao negócio. Por isso é importante construirmos um ambiente de trabalho cada vez mais diverso, não só como responsabilidade ética e social, mas como uma ferramenta de inovação e atração de talentos”, afirma o diretor de Pessoas e Organização da Enel Brasil, Alain Rosolino.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia. As etapas do processo seletivo serão feitas de forma híbrida com dinâmica em grupo presencial e entrevistas individuais feitas de forma remota. Além disso, vale destacar que a empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado; auxílio transporte; vale alimentação/ refeição; Gympass (plataforma corporativa de atividade física); cursos no eDucation (plataforma online de treinamento); curso de idioma (inglês, italiano ou espanhol); e folga de aniversário e muito mais.

Ao término do programa, que tem duração de um ano e meio a dois anos, a intenção é que os estagiários estejam aptos a participarem de processos seletivos das posições de técnico ou analista jr da companhia. “O Programa de Estágio da Enel tem o objetivo de inspirar, desenvolver e formar futuros profissionais que, desde o início, vivenciam a missão Open Power da companhia, que consiste em abrir o acesso à energia a mais pessoas e contribuir para um setor que está em um importante momento de mudanças e evolução”, finaliza Alain.

Sobre a Enel Brasil

A Enel Brasil está presente em toda a cadeia energética, com atividades em distribuição, geração, comercialização e soluções sob medida para consumidores residenciais, públicos, comerciais e industriais. É um dos maiores players privados do setor elétrico brasileiro e leva energia a mais de 15 milhões de clientes por meio de suas distribuidoras nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Por meio da Enel Green Power Brasil, com o foco em geração renovável do Grupo Enel, a companhia é atualmente o maior operador solar e eólico em termos de capacidade instalada no país e opera cerca de 5 GW renováveis (mais de 2,4 GW eólicos, mais de 1,2 GW solares e mais de 1,3 GW de fonte hídrica), incluindo o maior parque eólico e o maior complexo solar da América do Sul, ambos no Estado do Piauí.

No segmento de comercialização, a Enel compra e vende energia convencional e incentivada no mercado livre em diversos estados e, em 2020, lançou a Enel Trading Brasil S/A, comercializadora de energia do Grupo que está atualmente entre as três maiores comercializadoras do Brasil.

A Enel também atua no país por meio da Enel X, linha de negócios que oferece serviços para acelerar a inovação e impulsionar a transição energética, incluindo gestão de energia e serviços financeiros. A Enel X oferece a pessoas, comunidades, instituições e empresas soluções que respeitam o meio ambiente e incorporam inovação tecnológica na vida diária. Além disso, o Grupo Enel lançou em 2022 a Enel X Way, linha de negócios global focada na mobilidade elétrica e sustentável e que, no Brasil, oferece soluções de recarga, prestação de serviços e desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas à eletrificação dos transportes.