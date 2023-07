Ilumina São Gonçalo chega ao Coelho

Durante o trabalho do Ilumina São Gonçalo por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública - Foto: Divulgação/ Renan Otto

Chegou a vez do bairro Coelho ver a noite virar dia. O programa Ilumina São Gonçalo iniciou nesta segunda-feira (17) a troca das lâmpadas por LED. Esse é o 14º bairro a receber a substituição, que vai acontecer em todo o município. O prefeito Capitão Nelson e o deputado estadual Douglas Ruas acompanharam as primeiras trocas e falaram da conquista em levar o serviço para mais um bairro.

“É uma satisfação iniciarmos hoje a troca da iluminação em mais um bairro da nossa cidade. Mais uma etapa do Ilumina São Gonçalo que vai acontecer, dessa vez aqui no bairro Coelho. Causa insegurança na população não ter iluminação adequada. Por isso, estamos com equipes trabalhando incansavelmente para realizar essa substituição das lâmpadas. Em breve, toda a cidade será beneficiada”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O deputado estadual Douglas Ruas acompanhou a nova conquista dos moradores gonçalenses.

“O programa está avançando na cidade e levando uma iluminação mais moderna e eficiente. Nos bairros onde o programa já fez a substituição das lâmpadas, a população é só elogios”, disse.

Durante o trabalho do Ilumina São Gonçalo por todo o município, estão sendo utilizados mais de 20 caminhões de iluminação pública. Além das rotas estabelecidas, seis veículos são destinados ao atendimento das solicitações de manutenção dos postes que chegam via aplicativo Colab. Antes, a cidade só contava com quatro caminhões à disposição para atuar nos reparos e trocas de lâmpadas.