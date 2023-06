Último dia para inscrição nos cursos do CIUG, em São Gonçalo

Quem pretende fazer um curso de idioma no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), tem até às 23h59 desta quarta-feira (28) para se candidatar a uma das 375 vagas nos cursos de inglês, redação, libras, francês e espanhol do segundo semestre de 2023. As inscrições estão sendo feitas de forma online, no endereço www.siseducsg.org.br/ciug.

As vagas serão distribuídas com prioridade para alunos da rede municipal, alunos da rede estadual e funcionários do município de São Gonçalo. O público em geral também pode se inscrever.

Estão sendo oferecidas 40 vagas para o curso de inglês, 115 vagas para o curso de redação, 60 vagas para libras, 30 vagas para o curso de francês e 130 vagas para o curso de espanhol. Para se inscrever, é necessário ter a idade mínima de 13 anos e estar cursando ou ter concluído o sétimo ano do Ensino Fundamental.



No momento da inscrição, pela internet, deverão ser fornecidos os dados: nome completo; CPF; endereço completo; telefone para contato; data de nascimento; nome da escola que estuda (se for o caso); grau de escolaridade; se for funcionário da rede municipal, identificar a secretaria onde trabalha; indicação do turno que quer estudar.

Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição no mesmo idioma. A relação dos candidatos classificados estará disponível no dia 4 de julho, às 14h, no site www.siseducsg.org.br/ciug e exposto no mural do CIUG. A efetivação da matrícula será realizada presencialmente no CIUG, nos dias 6 de julho (de 8h às 20h), 7 de julho (de 8h às 20h) e 10 de julho (de 14h às 20h).

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG) está localizado na Rua Doutor Gradim, s/nº – Porto da Madama – São Gonçalo.