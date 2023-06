Nube disponibiliza para esta semana 9.928 vagas de estágio em todo o Brasil

O Nube – Estagiários e Aprendizes oferece oportunidades de estágios para estudantes do ensino médio ao superior. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório.

Entre os cursos solicitados pelas empresas, estão: Administração, Arquitetura, Comunicação, Contabilidade, Design, Educação Física, Engenharia Civil, Estética, Fonoaudiologia, Gastronomia, Letras, Marketing, Moda, Odontologia, Pedagogia, Química e muitos outros.

As bolsas-auxílio variam de R$ 1.200,00 a R$ 2.800,00. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br e concorrer a muitas oportunidades. Os serviços para o estudante são gratuitos.

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

Administração | R$ 2.000,00 | 228898

Arquitetura | R$ 1.400,00 | 226929

Comunicação | R$ 1.200,00 | 197439

Contabilidade | R$ 2.800,00 | 255596

Design | R$ 1.500,00 | 253464

Educação Física | R$ 1.400,00 | 178094

Engenharia Civil | R$ 2.200,00 | 257829

Estética | R$ 1.200,00 | 250456

Fonoaudiologia | R$ 1.500,00 | 261467

Gastronomia | R$ 1.600,00 | 263276

Letras | R$ 1.400,00 | 244231

Marketing | R$ 1.800,00 | 233667

Moda | R$ 1.200,00 | 250575

Odontologia | R$ 1.300,00 | 242404

Pedagogia | R$ 1.500,00 | 220385

Química | R$ 2.500,00 | 263319

Tecnologia da Informação | R$ 1.500,00 | 221358

Veterinária | R$ 1.200,00 | 252150

Outras oportunidades no site www.nube.com.br.