Sebrae lança cursos EAD para gestores públicos

Inovação nos Governos e LGPD para a Administração Pública, são temas dos primeiros cursos EAD voltados para gestão pública do Sebrae. Com duração de até 15 horas, os conteúdos foram disponibilizados, de forma gratuita, na plataforma da instituição. As inscrições podem ser feitas pelo link do Portal Sebrae e quem concluir a carga horária total recebe certificado.

InovaGov

Para trabalhar a eficiência na gestão pública é preciso pensar na inovação dos governos, resultando em melhorias da prestação dos serviços públicos. O cidadão precisa estar integrado com o servidor público. A inovação na gestão pública municipal permite um melhor planejamento estratégico e o desenvolvimento de políticas públicas mais sustentáveis, contribuindo para a modernização e aprimoramento dos serviços públicos prestados aos empreendedores e demais cidadãos.

“O objetivo é facilitar, agilizar processos e torná-lo eficiente. É importante que o cidadão e o servidor público estejam reunidos no processo para que tragam soluções viáveis e que contribuam para um serviço mais eficaz”, comenta Tito Ryff, gerente de Políticas Públicas.

LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece diretrizes claras para o tratamento de dados pessoais pelos governos, e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de privacidade e intimidade dos cidadãos, bem como promover a transparência e a responsabilidade no uso de informações pessoais, melhorando a confiança do público nas instituições governamentais.

“A LGPD resguarda não apenas os dados dos cidadãos, como também as relações com as empresas. Existe uma grande quantidade de informações sensíveis, que estão diretamente relacionados à melhoria do ecossistema de negócios. Muitas empresas estão buscando garantir padrões internacionais e a proteção de dados é uma preocupação real para muitos negócios. Em resumo, a Lei Geral de Proteção de Dados desempenha um papel fundamental no poder público, promovendo a privacidade e segurança no tratamento de dados pessoais” explica Tito.