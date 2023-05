Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli abre inscrições nesta quarta (31)

As inscrições para a 12ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos, organizado pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, abre nesta quarta-feira (31). O prazo de inscrição terminará no dia 10 de agosto.

A premiação é dividida em quatro categorias: Práticas Humanísticas, Reportagens Jornalísticas, Trabalhos Acadêmicos e Trabalhos dos Magistrados. Os trabalhos devem ser enviados pelo site do prêmio. Um júri integrado por especialistas de destaque nas quatro áreas selecionará os premiados. Confira aqui o regulamento.

Haverá cinco finalistas por categoria. O primeiro lugar de cada uma delas ganhará R$ 17 mil; o segundo, R$ 12 mil; o terceiro, R$ 6 mil. Os três primeiros colocados receberão troféus. Os demais finalistas serão homenageados com Menções Honrosas.

Na categoria Trabalhos dos Magistrados, não haverá premiação em dinheiro. Os três primeiros colocados receberão troféus.

Criado em 2012, o Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos celebra a memória da juíza Patrícia Acioli. Titular da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, ela foi morta em 2011, em Niterói.

A premiação tem o objetivo de identificar, disseminar, estimular e homenagear as ações em defesa dos direitos humanos, dando visibilidade a práticas e trabalhos na área. Na última edição, o Prêmio recebeu 322 inscrições.

Cronograma

31/5 – Abertura das inscrições

7/8 – Solenidade de lançamento

10/8/22 a 10/8/23 – Período de publicação das reportagens jornalísticas que concorrerão ao 12º Prêmio

10/8 – Encerramento das inscrições

6/11 – Cerimônia de premiação