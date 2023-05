Cria SG: cursos gratuitos começam na próxima segunda (5)

As aulas do Cria SG terão a duração de seis meses - Foto: Divulgação/Júlio Diniz

Os inscritos no Cria SG, projeto desenvolvido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Turismo e Cultura, puderam conhecer o conteúdo programático de cada curso, nessa terça-feira (30), durante workshop realizado no Teatro Municipal. O projeto vai oferecer aulas gratuitas de teatro, dança contemporânea, música, coral cênico, artesanato, animação e audiovisual.

“Através do Cria SG queremos que os gonçalenses tenham a oportunidade de se profissionalizar na arte de forma gratuita e acessível. Gerar oportunidades é o nosso papel! E, para isso, convidamos profissionais qualificados, todos gonçalenses, para contribuir com esse projeto. Estamos muito animados e motivados para formar novos artistas na nossa cidade”, afirmou o secretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano.

No final da apresentação, os interessados fizeram a matrícula para os cursos escolhidos. As aulas do Cria SG, que começam no dia 5 de junho, terão a duração de seis meses. Aqueles que tiverem 75% de presença na capacitação vão ganhar um certificado no final das aulas.

Regina de Lima, de 66 anos, já canta em um coral e sempre teve interesse em participar de aulas de teatro.

“O Cria SG é uma excelente iniciativa. Cultura é o alimento da alma e ter acesso gratuito a esse serviço é espetacular. Estou muito empolgada para iniciar a aula de teatro porque sei que nunca é tarde para aprender. Sei que vou adquirir conhecimento e exercitar meu corpo e minha mente”, declarou Regina.

Confira abaixo a grade de cursos:

Teatro Municipal de São Gonçalo, às segundas

. 9h às 10h - teatro

. 11h às 12h - dança contemporânea

. 14h às 15h - música

. 16h às 17h - coral cênico

Centro Cultural Joaquim Lavoura, às terças

. 9h às 10h - teatro

. 11h às 12h - audiovisual

. 14h às 15h - audiovisual

. 16h às 17h - coral cênico

Teatro Municipal de São Gonçalo, às quartas

. 9h às 10h - animação

. 11h às 12h - teatro

. 14h às 15h - dança contemporânea

. 16h às 17h - artesanato

Centro Cultural Joaquim Lavoura, às quintas

. 9h às 10h - teatro

. 11h às 12h - animação

. 14h às 15h - música

. 16h às 17h - artesanato