Instituto CCR e CCR Barcas oferecem serviços gratuitos de saúde na Praça XV

Quem circular pela Praça XV, nesta quarta-feira (31), terá acesso a serviços gratuitos de saúde oferecidos por meio do Programa Caminhos para a Saúde, do Instituto CCR e da CCR Barcas. A ação ocorrerá das 8h às 13h, ao lado do desembarque da linha Arariboia, e contará com aferição de pressão arterial, teste de glicemia e colesterol, cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) e serviço de massagem com sessão de até 15 minutos de duração.

Com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos clientes, a concessionária realizará, até dezembro, uma ação mensal do programa. Após o atendimento, os técnicos de enfermagem disponibilizam os resultados, passam informações gerais sobre os exames aplicados e recomendam a busca de um especialista aos que apresentam alterações nos índices aferidos.

“Praticar a mobilidade humana é cuidar da saúde e bem-estar do nosso público, e o Instituto CCR faz parte disso com a realização do Caminhos para a Saúde. Esses cuidados são muito importantes para garantir a qualidade de vida das pessoas”, destaca Gabriela Reis, analista de Responsabilidade Social do Instituto CCR e responsável pelo programa.

O posto de atendimento do Programa Caminhos para a Saúde é gerenciado pelo Instituto CCR, responsável pela gestão de investimento social do Grupo CCR.