Sebrae Rio aponta que 8% das empresas criadas no país estão no Rio de Janeiro

O Sebrae Rio identificou que 8% das empresas abertas no país, em 2022, estão no Estado do Rio de Janeiro, totalizando mais de 326,2 mil novos estabelecimentos; uma queda de 16% quando comparadas as empresas abertas no ano anterior. As atividades que mais abriram empresas no ano passado foram promoção de vendas; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; cabeleireiros, manicure e pedicure; outras atividades auxiliares dos transportes terrestres; e fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Mais de 83,4 mil novos pequenos negócios foram criados no primeiro trimestre de 2023, que corresponde a 97% das novas empresas no período. É o que aponta levantamento da instituição.

No primeiro trimestre de 2023, as principais atividades abertas pelo MEI foram: cabeleireiro, manicure e pedicure; promoção de vendas; e atividades auxiliares dos transportes terrestres. Em relação às microempresas foram: atividade médica ambulatorial restrita a consultas; serviços combinados de escritório e apoio administrativo; e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Já as principais atividades abertas pelas empresas de pequeno porte foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo; atividade médica ambulatorial restrita a consultas; e restaurantes e similares.

“Ter o próprio negócio voltou a ser um sonho do brasileiro. É preciso criar políticas públicas e capacitar quem empreende ou quer empreender, já que os desafios são enormes. É importante que o empresário procure inovar e aprimorar seus conhecimentos em busca da sustentabilidade do seu negócio”, reforça o diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga.

Fechamento de empresas

No estado do Rio foram fechadas mais de 144,1 mil empresas no ano passado.

Empresas abertas no Brasil

Em 2022, os pequenos negócios foram responsáveis por 95% das empresas abertas no Brasil, quando foram criadas mais de 3,9 milhões de novos estabelecimentos, sendo o MEI responsável por 74% das empresas abertas, seguido por 17% de microempresas e 3% de empresas de pequeno porte. As atividades que mais abriram empresas em todo o país foram comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; promoção de vendas; cabeleireiros, manicure e pedicure; preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente; e obras de alvenaria. No primeiro trimestre de 2023 foram abertos mais de 1 milhão de estabelecimentos, sendo que 96% são pequenos negócios.