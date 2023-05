Inscrições para Olimpíada Brasileira de Robótica terminam nesta segunda-feira (29)

Escolas interessadas em participar da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) podem se inscrever pela internet até esta segunda-feira ( 29). A avaliação tem o objetivo de incentivar o estudo da robótica, estimular os jovens para as carreiras científico-tecnológicas e despertar o interesse dos estudantes para as diversas áreas do conhecimento como Ciência, Tecnologia, Engenharia, Arte e Matemática (STEAM), de forma integrada e multidisciplinar.

Inscrições

Para se inscrever, os professores devem acessar o site da OBR em https://www.obr.org.br/inscricoes/ e seguir as instruções. O professor é responsável por realizar as inscrições dos estudantes através do site e o prazo final para inscrição é até esta segunda-feira (29).