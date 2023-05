Programa de aprendiz da Vivo oferece vagas em vários estados

A operadora Vivo está com inscrições abertas até o dia 21 de junho, para o seu programa de aprendiz, que oferece mais de 230 vagas, para jovens de 16 a 22 anos, que estão matriculados no ensino regular ou que concluíram o ensino médio. Além do Rio de Janeiro, mais 7 estados podem participar da seleção: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco e Paraná.

A empresa vai promover a capacitação profissional com enfoque em tecnologia; além de oferecer oficinas e atividades práticas, com trocas de experiências entre gestores e ex-aprendizes.

A empresa de telefonia oferece assistências médica e odontológica, seguro de vida e folga de aniversário; porém não divulgou o salário.