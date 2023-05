Firjan SENAI está com inscrições abertas para curso de Instalação de Sistemas Fotovoltaicos

Um instalador de sistemas fotovoltaicos é o profissional responsável por executar projetos de energia solar idealizados por técnicos ou engenheiros em prédios, residências e empresas. A função está relacionada a uma área com enorme potencial ao alinhar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade e que, em 2023, alcançou a marca de 1,6 milhão de sistemas instalados em todo o país.

Por conta da demanda de mão de obra especializada, a Firjan SENAI está com inscrições abertas para sete turmas, oferecidas nas unidades São Gonçalo, Caxias e Tijuca. São 175 vagas disponíveis e a previsão de início das próximas turmas é para 05 de junho. Como pré-requisito para a inscrição, o candidato deve ter mais de 18 anos e o ensino fundamental completo.

Sérgio Andolfo, especialista técnico em educação da Firjan SENAI informa que os conteúdos apresentados em sala de aula têm por objetivo criar competências para a implementação de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (on grid) e isolados (off grid). Desta forma, os alunos poderão montar estruturas para sustentação dos módulos fotovoltaicos, executando o cabeamento elétrico, instalando dispositivos de proteção e seccionamento, instalando inversores solares e configurando o sistema para monitoramento da energia gerada através de smartphone, o que garante seu pleno funcionamento.

“Tendo em vista que o mercado de energia está em constante crescimento, as perspectivas para os profissionais que pretendem atuar nessa área são as melhores possíveis. Porém, é necessária uma qualificação adequada para a atuação, com conhecimento teórico e prático bem fundamentado”, ressalta Andolfo.