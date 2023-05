Magé ganhará unidade do Rio Poupatempo

O município de Magé, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vai ganhar uma unidade do Poupatempo. É o que determina a Lei 10.024/23, de autoria do ex-deputado Renato Cozzolino, que foi sancionada, com veto parcial, pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (23/05).

O Poupatempo é uma iniciativa do Governo do Estado para centralizar diversos tipos de serviços, como emissão de Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade, CNH, RioCard, Auxílio Desemprego e Vale Social.

“A população mageense aguarda ansiosamente pela instalação de uma unidade do Poupatempo”, justificou Cozzolino.

Veto parcial

O Executivo vetou o Artigo 2º do Projeto de Lei, que previa que as despesas decorrentes da execução desta Lei devam correr por dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. O governo justificou explicando que o dispositivo em questão confronta o inciso VII do Art. 8° da Lei Complementar 159, na medida em que prevê que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por dotação orçamentária própria.