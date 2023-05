Sesc Digital abre inscrições para EAD gratuito 'Fotografia e Cidade'

O curso EAD “Fotografia e Cidade", desenvolvido por Cristiano Mascaro em parceria com o Sesc Digital, será lançado no dia 25 de maio e já está com as inscrições abertas. O conteúdo se debruça sobre a paisagem urbana e as formas de registrá-la, principais ferramentas de trabalho do arquiteto e fotógrafo, que tem mais de 50 anos de carreira. Cristiano, que já atuou como repórter fotográfico na revista Veja e documentou a arquitetura de diversas cidades pelo mundo, dá neste curso um destaque especial à metrópole de São Paulo.

Partindo de uma linha cronológica narrada em primeira pessoa, o artista faz, ao longo de 16 aulas, um relato intimista que tem como fio condutor suas experiências pessoais. Começa contando sobre como o envolvimento com ambas as profissões surgiu do acaso.

“Certo dia, passei em frente ao casarão art-nouveau onde funcionava a Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo e soube que seria ali que eu iria estudar. Prestei vestibular em 1964, e comecei meu curso em plena ditadura. E foi fugindo de uma aula técnica, na biblioteca, que folheei o livro Images à la sauvette, de Henri Cartier-Bresson, com fotos que me deixaram espantado e entusiasmado. Naquele exato momento, eu soube que também seria fotógrafo”, introduz o artista.

O conteúdo tem como objetivo apresentar pontos-chave para a formação do olhar do fotógrafo e sua prática cotidiana. Dentre os temas explorados: o treino da sensibilidade, a diferença entre o fotojornalismo e o trabalho autoral, a passagem do analógico para o digital, o equilíbrio entre o acaso e o planejamento, composição e processo criativo e, sobretudo, a construção de um repertório cultural amplo como base para a criação de uma linguagem própria. Tudo pensado para fotógrafos amadores e profissionais, aqueles que se interessam pela linguagem fotográfica e todos os que desejam compreender as questões que hoje se colocam à fotografia e às artes visuais. Vale lembrar que o material ficará disponível no site permitindo ao aluno que acompanhe no próprio ritmo.

Como fotógrafo, Cristiano evita temas excessivamente técnicos, porque acredita que os bons cliques moram na sensibilidade do olhar e nas boas ideias, e que não dependem de equipamentos de última geração. Por isso, dedica uma aula à fotografia acessível, que também pode ser feita com o celular. “A melhor tecnologia é a que responde à necessidade e ao desejo de expressão do artista, e é sobre isso que falamos nesta aula”, pontua.

Ele também cria espaço para tratar a respeito do mito da vida útil do fotógrafo. “No meu caso, a partir dos 50 anos realizei alguns de meus trabalhos mais significativos e de maior fôlego. Por isso eu digo que, sobretudo para o fotógrafo que trabalha nas ruas, tão importante quanto a boa forma física é a experiência acumulada, o olhar atento, e o ingrediente indispensável: a paixão pelo ofício”, afirma.

Na última aula, o fotógrafo retorna aos locais em que produziu duas de suas fotografias mais icônicas – a Avenida São João vista do prédio do Banespa e as escadas rolantes de uma galeria da Rua 24 de Maio – e comenta as circunstâncias em que foram feitas. Ainda no centro de São Paulo, cenário que nunca abandonou, ele explica que flanar pela cidade é mais que um prazer e um método de trabalho: se diz um fotógrafo sempre aberto ao improviso e seduzido pelos cantos de sereia da metrópole.

Como o curso EAD está dividido:

Módulo 1 – Introdução

Aula 1 - Apresentação

Aula 2 - Um pouco de história

Aula 3 - Fotografia e literatura

Módulo 2 – Projeto fotográfico

Aula 4 - Ensaio, livro e fotolivro

Aula 5 - Primeiros trabalhos

Aula 6 - Trabalhos autorais

Módulo 3 – Processo criativo

Aula 7 - Forma, composição, luz e sombra

Aula 8 - Arquitetura

Aula 9 - Portugal

Aula 10 - Preto e branco

Módulo 4 – A profissão do fotógrafo

Aula 11 - Vida útil do fotógrafo

Aula 12 - Fotografia acessível

Aula 13 - Conselhos para novos fotógrafos

Módulo 5 – Equipamentos

Aula 14 - Analógicos

Aula 15 - Digitais

Módulo 6 – Saída fotográfica

Aula 16 - Visita pelo Centro

