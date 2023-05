INSS cria carteira virtual que garante vantagens para beneficiários

Os descontos em serviços estão relacionados ao banco onde o segurado recebe o pagamento. Para consultar as diversas vantagens disponíveis, como descontos em farmácias e cinemas, o beneficiário precisa acessar o site do seu banco . - Foto: Divulgação

Os descontos em serviços estão relacionados ao banco onde o segurado recebe o pagamento. Para consultar as diversas vantagens disponíveis, como descontos em farmácias e cinemas, o beneficiário precisa acessar o site do seu banco . - Foto: Divulgação

Aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS podem emitir a carteira virtual do beneficiário através do aplicativo Meu INSS, a partir desta segunda-feira (22). O beneficiário do programa Meu INSS +, pode utilizar esse comprovante para ter acesso ao "clube de vantagens", com descontos em serviços, em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.

A carteira virtual substitui o modelo antigo de documento impresso. O beneficiário que não tiver acesso ao aplicativo pode solicitar a impressão da carteira, na central de atendimento do INSS, através do número 135 e retirá-lo em uma das agências da previdência.

Os descontos em serviços estão relacionados ao banco onde o segurado recebe o pagamento. Para consultar as diversas vantagens disponíveis, como descontos em farmácias e cinemas, o beneficiário precisa acessar o site do seu banco .

Como emitir a carteira do beneficiário:

Acesse o aplicativo Meu INSS;

Na página inicial do aplicativo, clique no item ‘carteira do beneficiário’;

Selecione uma foto para a carteira do beneficiário;

Clique no quadrado informando que está ‘ciente que ao apresentar a carteira os dados do benefício serão compartilhados através do QR Code’; em seguida, clique em ‘continuar';

Pronto, estará disponível a carteira do beneficiário.