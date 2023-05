Prazo de adesão ao Sisu está aberto para as instituições públicas

No segundo processo seletivo, os candidatos serão selecionados de acordo com a classificação no Enem 2022. - Foto: Divulgação

O prazo de adesão para as instituições públicas de educação superior aderirem ao segundo processo seletivo de 2023 do Sisu começa nesta segunda-feira (22) e vai até a próxima sexta-feira (26). O edital de adesão foi publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de maio.

O Sisu Gestão é o órgão responsável pela adesão da instituição de ensino ( federal, estadual ou municipal). Por meio dele, as instituições oferecem vagas em cursos de graduação para candidatos inscritos em cada edição anual.

As instituições se comprometem a divulgar na internet e em locais de grande circulação de estudantes, as condições específicas para concorrer as vagas no processo de seleção , ainda a ser definido pelo MEC.