Espaços da Juventude oferecem 1,5 mil vagas para cursos de DJ e Design de Games

Estão abertas, até 30 de maio, as inscrições para os cursos de Práticas de DJ e Design de Games do Espaço da Juventude, equipamento público da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) voltado para a inclusão de jovens no mercado de trabalho de inovação e tecnologia. No total, estão disponíveis 1.500 vagas, distribuídas em 750 para cada curso.

Com encontros todas as semanas do mês de junho, jovens de 15 a 29 anos dos bairros Estácio, Cidade de Deus e Vigário Geral aprenderão a dominar técnicas de mixagem e iniciar no mundo da programação digital. Desde que foram inaugurados, os Espaços da Juventude já preparam mais de 1.200 jovens para as oportunidades da Indústria 4.0, que visam automatizar e conectar os processos industriais por meio da computação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica.

Os cursos oferecem 250 vagas para cada unidade do Espaço da Juventude, com aulas de 1° a 30 de junho e carga horária de 20 horas. Em Práticas de DJ - Indústria do Som os estudantes irão ter acesso a conhecimentos sobre composição de acervo musical, estudo do público, técnicas de mixagem e dos efeitos, uso de controladora digital e das plataformas disponíveis e execução de fonogramas. Já em Design de Games, os jovens irão iniciar no mundo da programação digital. Na sala de aula, os alunos conhecerão os tipos de jogos e mergulharão na história dos consoles. Ao final do curso, será desenvolvido um jogo entre os colegas.

O secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira, ressalta a importância dos cursos oferecidos pelo Espaço da Juventude na formação dos jovens para o mercado de trabalho tecnológico.

“Esses cursos são importantíssimos para preparar nossos jovens para o mercado de entretenimento e a indústria 4.0, que se cruzam em muitos segmentos e que encontram no Rio uma vocação natural para se desenvolverem. O Rio é uma referência e trabalhamos para crescer cada vez mais, dando oportunidade aos nossos jovens e gerando conhecimento, desenvolvimento, emprego e renda”, disse o secretário Salvino Oliveira.

Inscrições abertas

Para se inscrever nos cursos de Práticas de DJ e Design de Games é só acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude (www.instagram.com/juvrio) e preencher o formulário disponível. Haverá turmas de Práticas de DJ nas segundas-feiras, de 08h às 13h, e terças e quintas-feiras, de 8h às 10h; 10h15 às 12h15; 13h30 às 15h30; 15h45 às 18h; e 19h às 21h. Já para Design de Games será possível estudar nas segundas-feiras, de 16h às 21h, ou quartas e sextas-feiras, de 8h às 10h; 10h15 às 12h15; 13h30 às 15h30; 15h45 às 18h; e 19h às 21h.

Os Espaços da Juventude também oferecem aulas de Robótica, Operador de Drone, Impressão 3D e Programação Móvel. Em um ambiente equipado e climatizado, os alunos são estimulados a pensar em como criar soluções que possam revolucionar o mercado de consumo e do trabalho, com a orientação de professores e material didático exclusivo.