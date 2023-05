Crea-RJ promove amanhã (23) debate sobre Ética Profissional

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ) vai promover nesta terça-feira (23) o debate “Responsabilidade Social: Ética Profissional, Compromisso com a Sociedade”. O evento será online pelo canal do Youtube do Crea-RJ / WebTV, com transmissão ao vivo.

A abertura, às 16h, será feita pelo Presidente do Crea-RJ, Luiz Antonio Cosenza. Logo após, terá início o debate, que contará com mediações do Coordenador de Comissão de Ética Profissional do Conselho, Davidson Ferreira; e da Vice-Presidente do Crea-RJ, Teneuza Cavalcanti.

O Presidente Luiz Cosenza enfatiza a importância do debate em torno da Ética Profissional, por meio de palestras, seminários e eventos. “Precisamos discutir princípios e valores que orientam a conduta dos profissionais no desempenho de suas funções. Ao debater e levantar essas questões, o Crea-RJ cumpre com o seu papel de educar seus profissionais, além de alertar quanto à fiscalização e à punição em eventuais infrações éticas”, explica.

As palestras serão ministradas pela Engenheira Civil, Carmen Petraglia; pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e Coordenador do CNCE, Nelson Augusto Burille; e pelo Engenheiro Eletricista e Conselheiro Federal, Sérgio Maurício Cardoso.

Davidson Ferreira, Coordenador de Comissão de Ética Profissional, destaca que o debate se dará em torno da Resolução 1002, de 2002, do Confea, que estabelece o Código de Ética Profissional dos Engenheiros Agrônomos e Profissionais de Geociências. "O evento será uma oportunidade única para discutirmos como a ética profissional é essencial ao nosso trabalho e o impacto que podemos causar na sociedade. Acredito, sim, que juntos podemos construir uma sociedade mais ética e responsável”, conclui.