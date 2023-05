Faetec oferece 1.380 vagas em dois processos seletivos

A presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Caroline Alves, anunciou abertura de vagas para mais dois concursos no âmbito programa Novos Caminhos – Qualifica Mais Emprega Mais; e Qualifica Mais Progredir. Somados, os dois editais vão oferecer 1.380 oportunidades em cursos de Formação Inicial Continuada. As inscrições para ambos os concursos acontecem pelo endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br.

Os processos seletivos serão na modalidade sorteio. No programa "Qualifica Mais Emprega Mais" estão sendo oferecidas 500 vagas em 25 unidades em três turnos: manhã, tarde e noite. São cursos como Promotor de Vendas, na Faetec Iguaba e em mais quatro unidades; Auxiliar Pedagógico, na Escola Técnica Estadual Barra Mansa e em mais seis unidades; Almoxarife, na Faetec Búzios e em duas unidades; Operador de empilhadeira, na Faetec Seropédica; Porteiro e Vigia, na Faetec Silva Jardim; e Salgadeiro, na Faetec Mangaratiba.

No momento da inscrição, o candidato deve prestar atenção aos pré-requisitos pedidos em cada curso. As exigências são idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental II Incompleto para o curso de Almoxarife; já o Auxiliar Pedagógico, idade mínima 17 anos, e Ensino Médio Completo; Operador de Empilhadeira, mínimo de 18 anos e Ensino Fundamental I completo; Porteiro e Vigia, 18 anos, e Ensino Fundamental I completo; Promotor de Vendas, idade mínima 16 anos, Ensino Fundamental II completo; e Salgadeiro, mínimo de 16 anos, com Ensino Fundamental I completo.

Já para aqueles que pretendem abrir ou gerir melhor seu negócio, o programa "Qualifica Mais Progredir" está oferecendo 880 vagas no curso de Microempreendedor Individual (MEI). Neste edital são pedidos alguns pré-requisitos como: idade mínima, 18 anos; Ensino Fundamental I completo; ser beneficiário do Auxílio Brasil, ou familiar de algum beneficiário (com comprovação); ou estar no CAD Único.

Para a presidente da Faetec, Caroline Alves, os cursos de Qualificação oferecidos pela Faetec são uma grande oportunidade não apenas para as pessoas que querem se aperfeiçoar na sua profissão, mas inserir-se ao mercado de trabalho com uma formação.

“Sinto-me muito feliz com a abertura desses concursos, porque sei que isso faz uma grande diferença na vida das pessoas, principalmente aquelas que não dispõem de tantos recursos para pagar cursos de qualidade como esses oferecidos pela Faetec”, disse Caroline.

O candidato selecionado terá direito ao Bolsa-Formação, que lhe dará direito a duas passagens e lanche durante o curso.

Se liga no cronograma:

Inscrição para ambos os concursos: até 31/05

Sorteio e divulgação: 31/05

Matrícula na unidade escolar: 01/06 até 07/06

Aproveitamento de vaga: 12/06 a 16/06

Início das aulas: 19/06