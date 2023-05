Firjan/Senai está com inscrições abertas para 2 mil vagas em cursos técnicos

A Firjan SENAI oferece 16 títulos na campanha de Cursos Técnicos 2023.2, com o objetivo de atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou dos trabalhadores que precisam alavancar a carreira. As inscrições podem ser feitas até a data do início das aulas, no dia 26 de julho. Os alunos que fizerem suas inscrições até esta data ainda receberão 70% de desconto na primeira mensalidade. Serão oferecidas 2 mil vagas, distribuídas entre 23 unidades de todo o estado do Rio de Janeiro. Só na região metropolitana, são 1.040 vagas. Na capital, são 760 vagas.

“A Firjan SENAI, disponibiliza uma das melhores alternativas para a formação de jovens e adultos que desejam um diferencial e qualidade formativas. Os cursos técnicos estão alinhados com oportunidades e conectados com o futuro do trabalho. Com uma metodologia própria, os cursos oportunizarão conhecimentos e diferencial para a carreira e futuro de todos que buscam formação profissional”, explica Luciana Vieira, coordenadora pedagógica da Firjan SENAI.

Histórias de ex-alunos

Formado no final do ano passado, Vinicios Gimenez de Souza, de 17 anos, conta que aprendeu muito no curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas, na Firjan SENAI Resende. Entre os conteúdos apreendidos, ele destaca a criação de sites, jogos, telas de login e outros projetos.

“Entrei para o curso de Desenvolvimento de Sistemas porque já imaginava que este seria um curso que me possibilitaria trabalhar de maneira remota. Tenho aplicado bastante meus conhecimentos na área de marketing da Nine Tails, algo muito importante para a divulgação do trabalho realizado por nós, o que inclusive fez com que a equipe fosse premiada no Festival SESI de Robótica e no FIRST Championship”, destaca Vinícios, referindo-se às recentes competições nacional e internacional de robôs, realizadas, respectivamente, em Brasília e em Houston, nos EUA.

Outra história de sucesso é a de Kauã Dutra dos Santos, que fez curso técnico em Automação na Firjan SENAI Itaguaí e, hoje, é destaque nas Olímpiadas dos Conhecimento na Firjan SENAI Santa Cruz, onde está fazendo um novo curso. Kauã foi medalhista na etapa estadual da competição, que é o maior evento da educação profissional das Américas.

“Sinto-me grato em poder participar em mais uma etapa da competição, simboliza um momento único não só profissional, mas para vida”, destaca o jovem Kauã, de 19 anos, que está trabalhando na área técnica como jovem aprendiz.

Saiba mais sobre os cursos

As cargas horárias podem variar entre 1.200, 1.000 e 960 horas e os modelos de aula podem ser diferenciados. Quatorze cursos serão realizados com atividades semipresenciais (40% presencial e 60% à distância) e somente os cursos técnicos em Logística e Segurança do Trabalho serão ofertados no modelo EaD (20% presencial e 80% à distância). Luciana reforça a informação de que todas as atividades presenciais serão realizadas nas respectivas unidades Firjan SENAI onde cada curso será oferecido.

Os cursos técnicos com inscrições abertas no segundo semestre de 2023 são: Automação Industrial (240 vagas), Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas), Eletrotécnica (400 vagas), Informática (80 vagas), Mecânica (320 vagas), Redes de Computadores (80 vagas), Segurança do Trabalho (160 vagas), Edificações (80 vagas), Eletromecânica (160 vagas), Logística (80 vagas), Mecatrônica (120 vagas), Sistemas de Energia Renovável (40 vagas), Manutenção Automotiva (40 vagas), Petroquímica (40 vagas), Refrigeração e Climatização (80 vagas) e Soldagem (40 vagas).

Clique aqui para informações e inscrições: Cursos técnicos 2023 | Cursos Firjan SENAI.