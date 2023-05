Bolsa Família: saiba como receber o pagamento hoje

Nesta sexta-feira (19), começa o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número NIS terminado em 2.

O benefício, voltado para famílias de baixa renda, paga o valor mínimo de R$ 600 por família com adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade.

Os pagamentos são realizados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, sendo a data de pagamento atrelada ao final de NIS do beneficiário. Para saber se já chegou a sua vez de receber, acesse o aplicativo do Bolsa Família eu Caixa Tem no seu celular.

Todo mês, o responsável familiar que recebe na conta poupança social digital, pode movimentar seu benefício de forma digital pelo Caixa Tem ou realizar saques nos canais da Caixa.

O benefício pode ainda ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta e cartão social nas Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e em Agências da Caixa.

Os cartões e senhas usados para o programa Auxílio Brasil continuam válidos e podem ser usados para receber o Bolsa Família.

Vale lembrar que com a conta Poupança Social Digital, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até PIX direto no aplicativo do celular. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil, basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone.

*Com informações da agência Brasil 61