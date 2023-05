Ação Gonçalo deste mês, no bairro Alcântara, oferece serviços gratuitos para a população gonçalense

A iniciativa, que é uma realização do Setor Cristo Sustentável do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor em parceria com a Águas do Rio, promoverá uma feira de Educação, Cidadania e Empreendedorismo Sustentável para os moradores do município. A população terá acesso gratuito a serviços de documentação, saúde, orientação jurídica, sustentabilidade, cursos profissionalizantes, além de atendimento comercial para serviços de água e esgoto da cidade.

Entre as instituições participantes estarão a Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gonçalo e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que fornecerão diversos serviços, como isenção de documentos, e o Reciclotron, que vai levar uma divertida ação de sustentabilidade e campanha de reciclagem, onde a pessoa pode entregar produtos que não usa mais e trocar por ofertas especiais para curtir uma vida mais sustentável.

O Ação Gonçalo também oferecerá gratuitamente a “Oficina de Comunicação e Sustentabilidade”, com as disciplinas “Uma Experiência Sustentável”, “Pintando com a Luz” e “O Combate das Fake News”. A inscrição gratuita deve ser feita no site Oficina de Comunicação e Sustentabilidade Ação Gonçalo em São Gonçalo - 2023 - Sympla.

SERVIÇO:

Ação Gonçalo – Feira de Educação, Cidadania e Empreendedorismo Sustentável

Data: 20 de maio de 2023

Horário: Das 9h às 15h

Local: Igreja São Pedro de Alcântara (Rua São Pedro de Alcântara, s/nº, Alcântara – São Gonçalo)