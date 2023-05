Detran.RJ realiza mutirão para emissão de identidade no próximo sábado (20/5)

No próximo sábado (20/5), o Detran.RJ vai realizar mais um mutirão especial para serviços de Identificação Civil. Desta vez, serão 57 unidades em todo o Estado do Rio que disponibilizarão a primeira via e a segunda via do documento de identidade, além da emissão de carteirinha SEAP.

As vagas estarão disponíveis para a população fluminense desde o do meio-dia desta quarta-feira (17/5) e os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo site do Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).

Confira a lista dos postos participantes:

Shopping da Penha – 8h às 14h

Largo do Machado – 8h às 14h

Campo Grande – 8h às 14h

Gávea - 8h às 14h

Vaz Lobo – 8h às 14h

Shopping Iguatemi - 8h às 14h

Araruama - 8h às 14h

Arraial do Cabo – 8h às 14h

Barra Mansa – 8h às 14h

Bom Jardim- 8h às 14h

Campos dos Goytacazes - 8h às 14h

Conceição de Macabu - 8h às 14h

Guapimirim - 8h às 14h

Itaboraí – 8h às 14h

Itaperuna - 8h às 14h

Maricá - 8h às 14h

Niterói- 8h às 14h

Nova Friburgo – 8h às 14h

Nova Iguaçu– 8h às 14h

Paraty – 8h às 14h

Petrópolis - 8h às 14h

Queimados - 8h às 14h

Resende Shopping Mix – 8h às 14h

Rio das Ostras – 8h às 14h

São João de Meriti (Vilar dos Teles) – 8h às 14h

São Pedro da Aldeia – 8h às 14h

Saquarema – 8h às 14h

Tanguá – 8h às 14h

Ilha do Governador – 8h às 14h

Copacabana – 8h às 14h

São Gonçalo (Neves) – 8h às 14h

Mesquita II – 8h às 14h

Shopping Via Brasil – 8h às 14h

Campos dos Goytacazes (Shopping Estrada) – 8h às 14h

Shopping Jardim Guadalupe – 8h às 14h

Américas Shopping – 8h às 14h

Itaboraí Plaza – 8h às 14h

West Shopping – 10h às 16h

Campos dos Goytacazes (Guarus) – 10h às 16h

Shopping Partage – 8h às 14h

Angra dos Reis – 8h às 14h

Shopping Unapark – 8h às 14h

Niterói Shopping – 8h às 14h

Parque Shopping Sulacap – 8h às 14h

USD Três Rios – 8h às 14h

Shopping Aerotown – 8h às 14h

Sede (Centro do Rio) – 8h às 14h

Rocinha – 8h às 14h

Aperibé – 8h às 14h

Cardoso Moreira – 8h às 14h

Cordeiro – 8h às 14h

Itaocara- 8h às 14h

Paty do Alferes – 8h às 14h

Piraí – 8h às 14h

Santo Antônio de Pádua – 8h às 14h

Trajano de Moraes – 8h às 14h