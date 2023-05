ONG oferece curso online para aprimorar e estimular empreendedorismo feminino

O Brasil conta atualmente com 10,3 milhões de mulheres empreendedoras, de acordo com o Sebrae. Desenvolver habilidades que qualifiquem a participação feminina num mercado cada vez mais competitivo tornou-se imprescindível. Com esse foco, a Junior Achievement, em parceria com a Fundação Western Union, lança o projeto Mulheres Empreendedoras, que capacita mulheres para a gestão do próprio negócio.

As inscrições para o curso, que acontecerá em junho, vão de 10 a 28 maio. Poderão participar mulheres, entre 18 e 35 anos, que tenham ou desejam ter algum tipo de empreendimento e estejam fora do mercado formal de trabalho. As interessadas não devem ter concluído ou estar cursando o ensino superior. Migrantes, refugiadas e pertencentes a grupos minoritários (vulnerabilidade social e racial, além LGBTQIAP+) terão preferência.

"O curso será 100% online e gratuito no mês de junho. Nossa intenção é estimular a autoestima dessas mulheres, reforçando o sentimento de pertencimento delas. Muitas abrem seus negócios num momento de desespero. Queremos fazê-las enxergar que essa iniciativa pode ser um trunfo para que elas se empoderem tanto do ponto de vista financeiro quanto de visibilidade social", explica Brenda Santos, diretora de Operações da JA Brasil.

O curso terá duração de quatro semanas. As participantes terão acesso a lives e aulas semanais.

"Teremos ainda um prêmio para as participantes. Vamos selecionar 60 mulheres para mergulharem em uma Jornada Empreendedora online de quatro dias em turmas de até 12 pessoas. Será uma grande oportunidade. Colaboradores da Western Union vão aprofundar o conhecimento das alunas nas temáticas de empreendedorismo. Esta ação acontecerá em julho", diz Jéssica Rangel, Gerente de Projetos na JA Brasil.

Rangel explica que para participar da Jornada Empreendedora ao final do curso basta completar todas as aulas e, ao final, preencher um formulário. As primeiras inscritas terão prioridade.

Para mais informações das Lives, Temas das Aulas, Jornada Empreendedora e suas respectivas Datas, acessa o site http://www-jabrasil-org-br-1.rds.land/mulheresempreendedoras.