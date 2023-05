Inscrições para cursos do 'Cria SG' no Teatro Municipal são prorrogadas

As inscrições para os cursos do projeto “Cria SG”, que oferta à população gonçalense chances para desenvolver qualidades artísticas, foram prorrogadas. Os interessados poderão se candidatar a uma das vagas até o dia 22.

O projeto, que está sendo oferecido pela Secretaria de Turismo e Cultura, busca oferecer aulas gratuitas para maiores de 14 anos, para criar oportunidades e proporcionar inclusão no âmbito cultural. Ainda há vagas abertas para os cursos de teatro, coral, música, artesanato, animação e audiovisual. Cada turma será composta por 20 alunos.

Os interessados em se inscrever nos cursos devem se dirigir até o Centro Cultural Joaquim Lavoura, na Avenida Presidente Kennedy, 721, na Estrela do Norte, de segunda a sexta, das 9h às 17h.

Workshop de apresentação - A Secretaria de Turismo e Cultura irá realizar um workshop para apresentar o cronograma das aulas que serão oferecidas nos cursos para os inscritos, no dia 30 de maio, às 10h, no Teatro Municipal. Os inscritos receberão, no dia, informações sobre início das aulas e grade das modalidades.

A pasta pede para que no dia do workshop todos os candidatos levem RG (Registro Geral), CPF e comprovante de residência. Somente moradores do município de São Gonçalo poderão se inscrever nas modalidades.