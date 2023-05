Previsão indica tempo estável até quarta-feira no Rio

De acordo com a previsão, o tempo seguirá estável no Rio de Janeiro até a próxima quarta-feira (17) - Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

De acordo com os serviços de meteorologia, o tempo seguirá estável no Rio de Janeiro até a próxima quarta-feira (17). No domingo de Dia das Mães, os cariocas puderam aproveitar um dia de sol, com clima agradável e céu azul. Para esta segunda (15), a previsão do tempo indica que a temperatura fica entre 16º C e 27º C, acompanhada de ventos fracos a moderados.

O cenário será parecido na terça-feira (16), com névoa na parte da manhã e com uma temperatura estável. O céu pode ter algumas nuvens, principalmente à noite.

A chuva chega com pouca intensidade na manhã de quarta-feira (17). Ao longo do dia, a quantidade de nuvens deve diminuir, assim como a chuva. A previsão aponta uma máxima de 26º C e mínima de 18º C.

A névoa volta na manhã de quinta-feira (18), dia que deve ser nublado no Rio. Apesar disso, não há previsão de chuva.

Para fechar a semana, a sexta-feira (19) amanhece ensolarada, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde. Como nos dias anteriores, a temperatura fica entre 16º C e 27º C.