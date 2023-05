Sebrae Rio promove arrecadação de roupas para a Campanha do Agasalho

A Campanha do Agasalho do Sebrae Rio já começou com colaboradores da instituição. Pela primeira vez será estendido para pessoas físicas e donos de pequenos negócios, que queiram participar de um gesto de solidariedade e ajuda ao próximo. A iniciativa vem arrecadando roupas de inverno, cobertores, edredons, meias e calçados. As doações estão sendo recebidas na sede do Sebrae Rio – Avenida Marechal Câmara, número 171, Centro do Rio, entre as 9h e 17h, de segunda a sexta-feira.

“O inverno chega com muita força e causa sofrimento para quem está em situação de vulnerabilidade. A doação não é descarte e devemos ter consciência em doar algo que possa ser utilizado. Convido todos a participarem de uma ação humanizada, que vai acolher o corpo e a alma de quem vai receber”, conta Débora Gomes, analista do Sebrae Rio, responsável pelo projeto.

O Sebrae Rio vai entregar as doações quinzenalmente nos meses de maio e junho.

“Realizamos essa campanha há 12 anos. Já arrecadamos nesse período mais de uma tonelada de roupas, cobertores e outros itens. A ideia da campanha é sensibilizar sobre a caridade e como a doação é um ato de altruísmo semelhante. Nossa missão é apoiar quem precisa”, reforça Débora.