Pagamento INSS 2023: Calendário e Datas de Recebimento

No dia 1º de maio deste ano, teve início o pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo e fazem aniversário no mês de abril. O calendário de pagamentos para o ano de 2023 foi divulgado pelo órgão em dezembro de 2022, e os repasses seguirão até janeiro de 2024.

O INSS estabeleceu um cronograma para garantir que os mais de 37 milhões de beneficiários recebam seus auxílios de forma organizada. Esses beneficiários incluem aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílio-doença. Os pagamentos considerarão o novo valor do salário mínimo, que foi reajustado para o ano de 2023.

As datas de pagamento foram separadas de acordo com a faixa salarial, distinguindo entre aqueles que recebem até um salário mínimo e os que possuem renda mensal acima desse valor. Os pagamentos do INSS para o ano de 2023 se estenderão até o dia 8 de janeiro de 2024, abrangendo todo o período do ano vigente.

Calendário do INSS em 2023 para até 1 salário mínimo:

janeiro: de 25 de janeiro a 7 de fevereiro;

fevereiro: de 17 de fevereiro a 7 de março;

março: de 27 de março a 10 de abril;

abril: de 24 de abril a 8 de maio;

maio: de 25 de maio a 7 de junho;

junho: de 26 de junho a 7 de julho;

julho: de 25 de julho a 7 de agosto;

agosto: de 25 de agosto a 8 de setembro;

setembro: de 25 de setembro a 6 de outubro;

outubro: de 25 de outubro a 8 de novembro;

novembro: de 24 de novembro a 7 de dezembro;

dezembro: de 21 de dezembro a 8 de janeiro de 2024.

Calendário do INSS em 2023 acima de 1 salário mínimo:

janeiro: de 1 a 7 de fevereiro;

fevereiro: de 1 a 7 de março;

março: de 3 a 10 de abril;

abril: de 2 a 8 de maio;

maio: de 1 a 7 de junho;

junho: de 3 a 7 de julho;

julho: de 1 a 7 de agosto;

agosto: de 1 a 8 de setembro;

setembro: de 2 a 6 de outubro;

outubro: de 1 a 8 de novembro;

novembro: de 1 a 7 de dezembro;

dezembro: de 2 de janeiro de 2024 a 8 de janeiro de 2024.