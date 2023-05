Caixa Econômica abre inscrições para seleção de projetos culturais

A Caixa Econômica está com inscrições abertas para seleção de projetos do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural.

A seleção pública é voltada para projetos que se enquadrem nas categorias de vivências, teatro, música, dança, cinema e artes visuais. O patrocínio disponível é de R$ 30 milhões.

As iniciativas aprovadas farão parte da programação do período de setembro de 2023 a dezembro de 2024 nas 7 unidades da Caixa Cultural sediadas nas cidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

O regulamento completo e as inscrições podem ser acessados no site programaculturalcaixa.com.br até o próximo dia 31 de maio. As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet.

Os projetos só poderão ser inscritos por pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, regularmente constituídas em território nacional, inclusive microempreendedor Individual, cuja organização ou atividade econômica seja de finalidade cultural, produção cultural e suas diversas variantes.

Cada proponente pode inscrever até 10 projetos e cada um deles poderá ser realizado em uma ou mais cidades onde estão localizadas as unidades da Caixa Cultural.

O Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural é uma iniciativa do banco para promover o intercâmbio da produção cultural por meio de seus espaços culturais e assim, democratizar o acesso ao patrocínio cultural.

O último edital do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural tinha sido lançado em 2018.

A relação dos projetos selecionados será divulgada até julho no site www.caixacultural.gov.br.