Senac Niterói oferece capacitação profissional gratuita em Organizador de Eventos

As inscrições pelo Programa Senac de Gratuidade, que agora inclui auxílio-transporte, já estão abertas e as aulas iniciam em junho - Foto: Divulgação

A unidade Senac RJ em Niterói oferece 30 vagas gratuitas para o curso de capacitação profissional em Organizador de Eventos. Os interessados devem se candidatar pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG), destinado a pessoas com renda familiar per capita de até dois salários-mínimos e que, com objetivo de assegurar a possibilidade de qualificação e geração de renda, passou a oferecer no mês de abril auxílio-transporte inédito a todos os alunos matriculados. As aulas iniciam no dia 6 de junho e as inscrições devem ser feitas pelo link http://psg.rj.senac.br.

Educação profissional

De acordo com dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape), o mercado de Eventos voltou a crescer em 2022, com geração de mais de 2 milhões de empregos no país entre janeiro e setembro. Mas, os números poderiam ser ainda maiores. Isso porque, com a retomada do setor, também cresceu a dificuldade de encontrar mão-de-obra qualificada, escassez apontada por analistas e empresários.

Para atender a esta necessidade, o curso de Organizador de Eventos do Senac RJ concede formação completa. Ensina a planejar, operar, executar e realizar o pós-evento, incluindo a gestão de pessoas, comunicação e o marketing de eventos, assim como regras de etiqueta, cerimonial e protocolo.

Programa Senac de Gratuidade

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) oferece cursos de educação profissional a pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, e agora, com auxílio-transporte incluso. Com esta nova iniciativa, foram mais de 6 mil alunos beneficiados já na implantação do auxílio. Ainda esse ano, a instituição irá conceder mais de 10 mil novas vagas gratuitas em diversos cursos nas suas 32 unidades no estado do Rio de Janeiro.

Para se candidatar às vagas é preciso ter renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos federais, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), atendendo os requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no link https://psg.rj.senac.br/Documentos/NovoRegulamento.pdf?v=1

Senac RJ

Há 77 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Curso Organizador de Eventos

Senac Niterói: Rua Almirante Tefé, 680 - Centro

Início das aulas: 6 de junho

Inscrições: http://psg.rj.senac.br