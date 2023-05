Maricá recebe novas inscrições para o Programa Bilhete Único Universitário

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social, recebeu no sábado (06) os interessados em aderir ao Programa Bilhete Único Universitário.

As 1.500 vagas oferecidas foram destinadas a estudantes de cursos superior ou técnico que comprovem moradia em Maricá. O cadastro foi realizado no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, no Centro.

O Bilhete Único Universitário é exclusivo para moradores da cidade que estudam em universidades e cursos técnicos em outros municípios. O valor da carga mensal transferida para o cartão varia de acordo com a frequência de cada aluno. Atualmente, o programa, realizado há mais de 10 anos, beneficia 4.846 estudantes.

“É um projeto de extrema importância para os nossos alunos que ainda estudam fora do nosso município. Os universitários e estudantes de cursos técnicos trouxeram a documentação exigida para garantir o benefício e conquistar o tão sonhado diploma”, disse o secretário de Assistência Social, Thiago Ribeiro.

Novos beneficiários

Na fila para entregar a documentação, a moradora de Bambuí, Kathelyn Soares, de 23 anos, disse que o cartão auxiliará na passagem para chegar ao seu estágio. “Irei começar o meu estágio e estou bem apertada financeiramente para ir à faculdade e voltar para estagiar. Esse projeto ajuda a focarmos nos estudos e a realizarmos os nossos sonhos”, afirmou a estudante da biomedicina na Universidade Federal Fluminense (UFF).

Miguel Annunziata, de 21 anos, estudante de Filosofia, contou que quase largou o curso por não ter como arcar com as despesas com o transporte. “Estava juntando dinheiro para conseguir ir à faculdade. Cheguei a pensar em desistir, mas na mesma semana vi que seriam abertas as inscrições para o Bilhete Único Universitário e fiquei muito feliz. Agora estou tranquilo e conseguirei focar nos meus estudos e me formar”, comemorou o morador de São José do Imbassaí e também aluno da UFF.

Para mais informações sobre o programa, os interessados podem procurar a Secretaria de Assistência Social, na Rua Domício da Gama 65, loja 01, Centro (em frente ao Cine Henfil). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone 2634-9833.