Prorrogada seleção de 120 agentes de inovação local pelo Sebrae Rio

As inscrições para o programa Agentes de Inovação e Orientadores do Sebrae Rio foram prorrogadas até o dia 9 de maio. Graduados, em qualquer curso superior e experiência comprovada de, no mínimo, seis meses na profissão, sem contar estágios. São 120 vagas, sendo 14 diretas e 106 para o banco de cadastro.

Quem começar no programa terá uma ajuda de custo entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil. As bolsas de extensão tecnológica têm duração de até 24 meses para atuação presencial em campo ou on-line, de acordo com as especificidades de cada modalidade. Também há vagas para estudantes universitários com o valor da bolsa de R$ 1,5 mil. As inscrições são feitas no site https://www.fapetec.org/processos-seletivos.

“Ser um agente local de inovação é uma oportunidade única, por permitir ao profissional conhecer novas empresas, adquirir experiência diferenciadas e ter contato com diversos setores. Além da bolsa, os agentes receberão capacitação específica, de acordo com modalidade de atuação” explica o coordenador de Inovação e Consultoria do Sebrae Rio, Marcelo Aguiar.

As seleções serão realizadas em três etapas, que incluem análise documental/curricular, provas de conhecimentos e entrevista individual ou avaliação de habilidades e perfil, a depender das especificidades de cada modalidade.

Os selecionados no edital irão atuar em áreas como Transformação Digital, Educação Empreendedora, Produtividade, Ecossistemas, Indicação Geográfica e Inovação Rural.