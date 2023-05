Mais de 500 vagas gratuitas de cursos profissionalizantes em Itaboraí

A Firjan SENAI São Gonçalo e a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, assinaram na sexta-feira (05), o Acordo de Cooperação Técnica para a oferta de cursos de qualificação profissional para a região. A partir da parceria, serão disponibilizadas 500 vagas gratuitas, distribuídas em 10 títulos, voltadas para a formação de jovens e adultos. As aulas serão ministradas pelos instrutores da Firjan SENAI em instituições e espaços cedidos pela prefeitura, no próprio município.

“Esse é um importante passo para a promoção da qualificação profissional para o mercado de trabalho na região. Itaboraí está entrando em nova fase de desenvolvimento e de transformação com a retomada das obras do Gaslub, que trará enormes oportunidades. É fundamental que a cidade tenha mão de obra preparada, qualificada para atender essa demanda”, destacou Luiz Césio Caetano, 1° vice-presidente da Firjan.

As primeiras turmas terão início já no segundo semestre, com inscrições que poderão ser feitas a partir de junho. Entre os cursos que serão disponibilizados estão os Assistente Administrativo, Assistente de Operações em Logística, Assistente de Produção Industrial, Almoxarife de Obras, Eletricista Predial, Pedreiro de Alvenaria Estrutural, Operador de Sistemas Computacionais em Rede, Instalador e Reparador de Redes de Computadores, Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 4G e Soldador de Aço Carbono Mag 6g.

“O que a gente mais escuta das empresas que se instalam aqui, é que não há profissional com qualificação. Então fomos buscar essa parceria com a Firjan para que a população de Itaboraí tenha mais oportunidades”, destacou o prefeito Marcelo Delaroli, ao lado do secretário municipal de Trabalho e Renda, Eudinei Dias.

Durante a cerimônia, realizada na sede da Prefeitura de Itaboraí, foi enfatizada a importância da iniciativa para a qualificação profissional e fortalecimento do mercado de trabalho.

“Acreditamos que teremos grande adesão para os cursos que serão ofertados, são formações com grande procura no mercado de trabalho. Estaremos com equipe dedicada para a formação desses profissionais”, destacou Tereza Cristina Brum, coordenadora operacional de Educação profissional da Firjan SENAI São Gonçalo.